«Удаляй еще». Реакция фанатов «Крыльев» на две красные карточки в матче с «Химками»
Фанаты «Крыльев» отреагировали на две красные карточки в матче с «Химками» кричалкой «удаляй еще»
Фанаты «Крыльев Советов» недовольны работой арбитра Алексея Матюнина в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:2, идет второй тайм).
Болельщики самарского клуба после удаления Гленна Бейла начали скандировать «Удаляй еще!». В конце первого тайма за вторую желтую карточку был удален полузащитник Денис Якуба, а Бейлу была показана прямая красная.
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|
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|
4
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|5
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|
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|
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|
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|
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|7
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|
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|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
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|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
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30 тур
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|3 : 2
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|1 : 0
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|4 : 1
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
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