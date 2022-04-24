«Удаляй еще». Реакция фанатов «Крыльев» на две красные карточки в матче с «Химками»

Фанаты «Крыльев» отреагировали на две красные карточки в матче с «Химками» кричалкой «удаляй еще»

Фанаты «Крыльев Советов» недовольны работой арбитра Алексея Матюнина в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:2, идет второй тайм).

Болельщики самарского клуба после удаления Гленна Бейла начали скандировать «Удаляй еще!». В конце первого тайма за вторую желтую карточку был удален полузащитник Денис Якуба, а Бейлу была показана прямая красная.