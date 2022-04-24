Сын инвестора «Химок» забил после неудачного финта Зидана вратаря «Крыльев»

«Химки» принимают «Крылья Советов» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

На 88-й минуте третий гол команды забил Илья Садыгов. Вратарь самарцев Иван Ломаев вышел далеко из ворот и попытался выполнить финт, однако ошибся, а Садыгов отправил мяч в пустые ворота.

Счет в матче стал 3:1.