Сын инвестора «Химок» забил после неудачного финта Зидана вратаря «Крыльев»
«Химки» принимают «Крылья Советов» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.
На 88-й минуте третий гол команды забил Илья Садыгов. Вратарь самарцев Иван Ломаев вышел далеко из ворот и попытался выполнить финт, однако ошибся, а Садыгов отправил мяч в пустые ворота.
Счет в матче стал 3:1.
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|
3
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|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
4
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
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|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
7
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|33-30
|38
|
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|
9
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|25
|8
|7
|10
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|
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|
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|8
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|
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|26
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|7
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|28
|
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|26
|6
|10
|10
|30-42
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|
14
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|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
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|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
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30 тур
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|3 : 2
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|1 : 0
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|4 : 1
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
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