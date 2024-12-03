«РБ Спорт»: «Монако» готов предложить 15 миллионов евро за Файзуллаева
«Монако» заинтересован в переходе нападающего ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, монегаски готовы предложить за 21-летнего узбека 15 миллионов евро. ЦСКА не хочет отпускать игрока в зимнее трансферное окно.
Контракт Файзуллаева с московским клубом истекает летом 2026 года. В этом сезоне на счету вингера 22 матча, 3 гола и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.
Источник: РБ Спорт
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|8
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|
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|17
|1
|7
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|15-32
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|1
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|7.12
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|7.12
|16:30
|
Зенит – Акрон
|- : -
|7.12
|16:30
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|7.12
|19:00
|
Динамо Мх – Рубин
|- : -
|8.12
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|8.12
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|8.12
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|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|8.12
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|
Краснодар – Локомотив
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|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|14
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
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|П
|
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Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
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|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
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|1
|1
|
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Данила Прохин
Оренбург
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|1
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|
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