«РБ Спорт»: «Монако» готов предложить 15 миллионов евро за Файзуллаева

«Монако» заинтересован в переходе нападающего ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, монегаски готовы предложить за 21-летнего узбека 15 миллионов евро. ЦСКА не хочет отпускать игрока в зимнее трансферное окно.

Контракт Файзуллаева с московским клубом истекает летом 2026 года. В этом сезоне на счету вингера 22 матча, 3 гола и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.