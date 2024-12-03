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Сегодня, 18:50

«Пари НН» готов сотрудничать с руководством Самарской области в сфере развития спорта в Приволжье

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос «СЭ» о вероятном сотрудничестве с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

«Более чем уверен, что никто ничего скрывать не будет. Поделимся всей информацией, управленческой, финансовой с нашими соседями, братьями по Приволжскому федеральному органу. От этого только все выиграют», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Ранее губернатор Самарской области заявил, что спортивная сфера в регионе возьмет пример с Нижнего Новгорода в формировании автономных некоммерческих организаций (АНО), к числу которых относятся многие спортивные клубы.

«Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков.

ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Вячеслав Федорищев
Давид Мелик-Гусейнов
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«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
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«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
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