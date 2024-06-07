Губернатор Нижегородской области о бюджете «Пари НН»: «Решение не принято»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в разговоре с «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2024 ответил на вопрос о возможном увеличении бюджета «Пари НН» на следующий сезон.

— Будете увеличивать бюджет «Пари НН» на следующий сезон?

— Решение не принято. Будем с нашим партнером и другими спонсорами обсуждать этот вопрос в начале трансферного окна.

«Пари НН» по итогам сезона сохранил прописку в чемпионате России, обыграв в стыковых матчах «Арсенал».