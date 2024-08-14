Рауль Рианчо: «Соболев — не новый Дзюба, он пишет свою истории»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил на вопрос о сравнении Александра Соболева с Артемом Дзюбой из-за возможного перехода нападающего красно-белых в «Зенит».

«Я не считаю, что Соболев — новый Дзюба. Каждый игрок пишет свою историю. Может, ситуации у них и похожие, но это можно будет сказать, когда все закончится, когда футболисты уже закончат карьеру. А так, Соболев — это Соболев, нужно уважать индивидуальность игроков», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».