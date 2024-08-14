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Балахнин заявил, что Сутормин поможет «Ростову»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина в ростовский клуб.

«Сутормин — квалифицированный футболист, который может помочь «Ростову». Во-первых, он опытный. Во-вторых, есть определенный уровень. «Ростову» как раз сейчас не хватает какого-то класса. Есть молодые хорошие ребята, есть иностранцы, а таких зрелых нет в команде», — цитирует Балахнина Legalbet.

Ранее сообщалось, что Сутормин перейдет в «Ростов» на правах аренды.

Хавбек выступает за «Зенит» с 2019 года. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2025 года. Всего футболист провел за петербуржцев 127 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 11 результативных передач.

Источник: Legalbet
Алексей Сутормин
ФК Ростов
Сергей Балахнин
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