Источник: форвард сборной Словакии Боженик дал согласие на переход в «Зенит»

Нападающий португальского клуба «Боавишта» и сборной Словакии Роберт Боженик интересен «Зениту», сообщает Tutto Hellas Verona.

По данным источника, 24-летний футболист уже дал согласие на переход, но соглашения между клубами еще нет.

Боженик играет за клуб «Боавишта» с 2022 года. Всего он провел за команду 62 матча, забил 15 голов и отдал 3 результативные передачи. Контракт нападающего рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.