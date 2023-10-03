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Сегодня, 07:40

Рассказов: «Именно «Спартаку» не было особенного желания забить. Конкретно против красно-белых ничего не имею»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Николай Рассказов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о принципиальности игры против «Спартака» в матче 10-го тура чемпионата России (4:0).

«Именно «Спартаку» не было особого желания забить. У меня есть просто стремление забивать. Я же не форвард, который по 50 мячей за сезон кладет. Для меня каждый гол — это, скажем так, событие. Главная задача на поле — сделать все, чтобы помочь команде. Будет ли это против «Зенита», «Спартака», «Оренбурга» или любой другой команды — без разницы. Мне многие писали после матча: «Вот, вы победили «Спартак»! Для тебя это, наверное, особенно важно». Но для меня важно просто выиграть. Конкретно против «Спартака» ничего не имею», — сказал Рассказов «СЭ».

Рассказов является воспитанником «Спартака». Он выступал за основную команду с июля 2018 года. В январе 2023 года 25-летний футболист подписал контракт с «Крыльями Советов» на 3,5 года.

Самарская команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 21 очком после 10 туров. Лидером является «Краснодар», набравший 24 очка в 10 играх.

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Николай Рассказов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Рассказов: «Когда заменили Промеса, я был немного в шоке»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
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Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
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Пари НН – Кр. Советов
 - : -
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Динамо – Факел
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
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Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Крылья Советов

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Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

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