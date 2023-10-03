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Сегодня, 07:20

Рассказов: «Когда заменили Промеса, я был немного в шоке»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Николай Рассказов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов в интервью «СЭ» рассказал, как отреагировал на замену Квинси Промеса в матче 10-го тура чемпионата России против «Спартака» (4:0). Промес покинул поле на 60-й минуте встречи.

«Когда заменили Промеса, я был немного в шоке. Все-таки лидер команды. Но тренеру виднее. Непосредственно против Квинси оказывался не так часто — с ним больше работал Гленн Бейл. Мне чаще приходилось противостоять Хлусевичу», — сказал Рассказов «СЭ».

«Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России с 21 очком после 10 туров. Лидером является «Краснодар», набравший 24 очка в 10 играх.

Николай Рассказов с&nbsp;партнерами по&nbsp;команде празднует победу над &laquo;Спартаком&raquo;. Николай Рассказов: «Когда заменили Промеса, был немного в шоке»

Квинси Промес
Николай Рассказов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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