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Сегодня, 09:38

Распределение туров 50/50 и плей-офф: как клубы РПЛ хотят поменять формулу сезона

Виктория Кравченко
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Игроки «Зенита» и «Спартака».
Фото Александр Федоров., «СЭ»

На прошлой неделе прошло два заседания, на которых обсуждалось изменение формата чемпионата России, сообщает «РБ Спорт».

На первом собрании присутствовали представители основного вещателя, а также члены инициативной группы и руководство РПЛ. На втором — представители клубов.

Обсуждались следующие возможные преобразования:

1. Сокращение групповой стадии Кубка России: сокращение групповой стадии пути РПЛ до 3-х туров.

2. Распределение туров 50/50 по календарным годам сезона: проведение 15-ти туров до зимнего перерыва и ровно 15-ти после. Также возможное появление статуса «Зимнего чемпиона» и проведение гала-мероприятия по итогам первого круга.

3. Суперкубок — зимой, который может проводится не в России.

4. Кубок РПЛ — как прототип плей-офф РПЛ.По итогам 30 туров — проведение нового кубкового турнира летом, по окончании чемпионата, с участием 8 лучших команд сезона (5 игровых слотов).

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные по футболу от участия во всех международных соревнованиях в феврале 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kak-kluby-rpl-hotyat-pomenyat-formulu-sezona-insajdy-rb-sport/
РПЛ
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Рассказов: «Именно «Спартаку» не было особенного желания забить. Конкретно против красно-белых ничего не имею»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
Результаты / календарь
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30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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