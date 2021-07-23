Команда Рангника и Цорна приступила к работе в «Локомотиве»

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник, а также специалисты, приглашенные им, приступили к работе, сообщается на официальном сайте клуба.

Помимо Рангника, к работе приступили директор по развитию игроков, медицине и инновациям Хорхе Иван Мартинес Рентериа, технический директор Томас Цорн и руководитель по трансформации Евгений Меркель. Отмечается, что в ближайшее время к команде Рангника присоединится еще ряд специалистов.

В качестве тренера Рангник известен своей работой с клубами немецкой бундеслиги «Штутгарт», «Ганновер», «Шальке», «Хоффенхайм», «РБ Лейпциг». Он является обладателем Кубка Германии и Суперкубка Германии (с «Шальке»).

До недавнего времени Рангник возглавлял департамент по спорту и развитию системы клубов «Ред Булл», включая «РБ Лейпциг», «Ред Булл Зальцбург», «Нью-Йорк Ред Буллс» и «Ред Булл Брагантино».