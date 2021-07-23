Неизвестный «заминировал» «Газпром Арену» и четыре торговых центра в Петербурге
11:10
Управления ФСБ по Москве получило письмо от неизвестного, который сообщил о «минировании» нескольких зданий в Санкт-Петербурге.
Неизвестный, представившийся «паханом», заявил о минировании двух судов, четырех торговых центров и «Газпром Арены». Полиция осмотрела здания, однако взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Отметим, ранее неизвестный за день «заминировал» все детсады и школы Петербурга.
Дополнительная информация:
https://78.ru/news/2021-07-23/v_peterburge_pahan_zaminiroval_chetire_torgovih_centra_i_gazprom_arenu
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