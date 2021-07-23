Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Неизвестный «заминировал» «Газпром Арену» и четыре торговых центра в Петербурге

11:10
Теги:

Управления ФСБ по Москве получило письмо от неизвестного, который сообщил о «минировании» нескольких зданий в Санкт-Петербурге.

Неизвестный, представившийся «паханом», заявил о минировании двух судов, четырех торговых центров и «Газпром Арены». Полиция осмотрела здания, однако взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, ранее неизвестный за день «заминировал» все детсады и школы Петербурга.

Дополнительная информация:

https://78.ru/news/2021-07-23/v_peterburge_pahan_zaminiroval_chetire_torgovih_centra_i_gazprom_arenu

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Расписание соревнований по плаванию на Олимпийских играх-2020 в Токио
Ситуация Тарасенко и «Сент-Луиса» зашла в тупик. Владимир может вернуться в Россию?
Расписание соревнований по теннису на Олимпийских играх — 2020 в Токио
Расписание соревнований по волейболу на Олимпийских играх-2020 в Токио
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд