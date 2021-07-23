«Спартак» представил новую форму на сезон-2021/22

«Спартак» презентовал новую форму на сезон-2021/22.

Футболка домашнего комплекта — красного цвета с белой полосой на груди, футболка гостевого — белая с красной полосой на груди. Вратарская форма — полностью черная.

«Ромб у сердца, полоса на груди, страсть к победам — это то, что всегда отличало «Спартак». Перед стартом сезона наша команда примерила новую игровую форму, сочетающую в себе главные красно-белые атрибуты», — говорится в заявлении на официальном сайте красно-белых.

«Спартак» и Nike представляют игровую форму сезона-2021/2022 ??



Комплекты формы будут доступны в клубных магазинах и в нашем официальном интернет-магазине с 12:00 мск сегодняшнего дня ? — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 23, 2021

Первый матч сезона-2021/22 «Спартак» проведет в субботу, 24 июля против «Рубина». Начало — в 20.00 (мск).