«Спартак» представил новую форму на сезон-2021/22
«Спартак» презентовал новую форму на сезон-2021/22.
Футболка домашнего комплекта — красного цвета с белой полосой на груди, футболка гостевого — белая с красной полосой на груди. Вратарская форма — полностью черная.
«Ромб у сердца, полоса на груди, страсть к победам — это то, что всегда отличало «Спартак». Перед стартом сезона наша команда примерила новую игровую форму, сочетающую в себе главные красно-белые атрибуты», — говорится в заявлении на официальном сайте красно-белых.
«Спартак» и Nike представляют игровую форму сезона-2021/2022 ??— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 23, 2021
Комплекты формы будут доступны в клубных магазинах и в нашем официальном интернет-магазине с 12:00 мск сегодняшнего дня ?
Первый матч сезона-2021/22 «Спартак» проведет в субботу, 24 июля против «Рубина». Начало — в 20.00 (мск).
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