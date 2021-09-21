Ральф Рангник: «Лимит на легионеров никак не поможет росту результатов сборной России»

Руководитель «Локомотива» по спорту и развитию Ральф Рангник высказал свое отношение к лимиту на легионеров в российском футболе специально для большой публикации обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера о причинах неудач наших клубов в еврокубках.

— Искусственное ограничение иностранцев, на мой взгляд, контрпродуктивно. Это влечет за собой инфляцию внутреннего рынка и падение уровня российских футболистов ввиду отсутствия конкуренции. Лимит никак не поможет росту результатов сборной России. Это ошибка! Когда-то то же самое предложили в Англии, чтобы повысить уровень выступлений национальной команды. Но результат в итоге пришел не из-за ограничений, а благодаря реформам в юношеском футболе. Уровень игроков, выходящих из клубных академий, вырос настолько, что вопрос лимита перестал быть существенным. Разговоры об искусственных ограничениях были забыты, — сказал Рангник.

Госфинансирование, кошмары детского футбола и неандертальское мышление клубов РПЛ — большее зло, чем лимит. Рабинер — о катастрофе России в еврокубках