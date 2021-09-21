Руководитель «Локомотива» по спорту и развитию Ральф Рангник высказался о философии привлечения иностранных игроков в российский футбол и причинах неудач наших клубов в еврокубках специально для большой публикации на эту тему обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера.

— Ошибочно считать, что иностранцы в российском футболе обязательно должны быть бывалыми парнями за 30, — именно такая позиция клубов привела к регрессу российских клубов в еврокубках. Лучшие европейские клубы как раз стремятся к тому, чтобы инвестировать в потенциальных звезд с их ранних лет, когда футболисты еще голодны до успеха и славы. В этом случае клубы могут выиграть финансово, а игроки — в плане карьеры, — сказал Рангник.

Госфинансирование, кошмары детского футбола и неандертальское мышление клубов РПЛ — большее зло, чем лимит. Рабинер — о катастрофе России в еврокубках