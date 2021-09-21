«Самая большая и населенная страна Европы не должна идти по пути австрийской бундеслиги». Ральф Рангник не одобряет предложения о реформах голландской компании Hypercube

Руководитель «Локомотива» по спорту и развитию Ральф Рангник высказал свое отношение к предложениям голландской компании Hypercube о реформах проведения чемпионата РПЛ специально для большой публикации обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера о причинах неудач наших клубов в еврокубках.

— Самая большая и самая населенная страна Европы со 145 миллионами населения не должна идти по пути австрийской бундеслиги или нидерландской Эредивизи, и не нужно тестировать систему проведения первенства, которая никогда и нигде не была испробована! За последние семь лет у России было пять разных чемпионов, что доказывает достаточную конкурентоспособность внутри премьер-лиги. И нет нужды заниматься фундаментальной реорганизацией, нюансы которой еще и поймет не каждый болельщик, — сказал Рангник.

Госфинансирование, кошмары детского футбола и неандертальское мышление клубов РПЛ — большее зло, чем лимит. Рабинер — о катастрофе России в еврокубках