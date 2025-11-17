Футбол
Сегодня, 13:16

Раков перенесет операцию в среду. Полузащитник вернется в состав «Крыльев» на зимних сборах

Артем Бухаев
Корреспондент
Вадим Раков.
Фото ФК «Крылья Советов»

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Крыльев Советов» Вадима Ракова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии игрока.

«У Вадима было контрольное МРТ. Врачи двух команд обсудили между собой и приняли решение, чтобы поскорее закрыть этот вопрос будет сделана операция. Операция будет проведена в среду. Предварительно, на восстановление потребуется 30-40 дней. По прогнозам Вадим будет готов к сборам», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В сезоне-2025/26 20-летний Раков, выступающий за «Крылья Советов» на правах аренды из «Локомотива», провел 10 матчей за самарцев во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Вадим Раков
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
  • Slim Tallers

    А на какой день перенесёт,на четверг,что-ли?!

    17.11.2025

  • Андрей Грищенко

    Здоровья

    17.11.2025

    • Дивеев — о похищении Мостового: «Уже на улицу выходить страшно. Должен соблюдать дистанцию с каждым»
