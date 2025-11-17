Дивеев — о похищении Мостового: «Уже на улицу выходить страшно. Должен соблюдать дистанцию с каждым»

Защитник сборной России и ЦСКА Игорь Дивеев в интервью «СЭ» прокомментировал попытку похищения полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.

— Важная тема — безопасность. Недавно чуть не похитили Андрея Мостового из «Зенита». Как человек более крупного телосложения, сталкивался ли с таким?

— Знаете, тут не влияет, какой я: крепкий, не крепкий, здоровый, не здоровый. Иногда не знаешь, что у людей в голове творится. Просто достанет нож, пырнет — и что я сделаю? Хоть здоровый, хоть... Без разницы. Я был в шоке от этой новости.

— Какой была первая реакция?

— Я просто обалдел. Уже на улицу тяжело выходить, страшно, потому что есть такие люди. И ты должен соблюдать дистанцию просто с каждым человеком, с которым ты стоишь и разговариваешь. Или просто фотографируешься.

— Было ли у тебя подобное в жизни?

— Нет, ни разу не было.

— Многие заговорили о том, что после такого спортсменов нужно дополнительно охранять.

— Да нет, что мы, теперь должны ходить и бояться? Нет. Произошел такой случай, просто ты делаешь выводы. Больше будешь соблюдать дистанцию, и все.

23 октября двое мужчин пытались похитить Мостового, затащив его в машину. Футболист сумел отбиться и убежать.