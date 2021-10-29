Ракицкий поблагодарил болельщиков за поддержку после победы «Зенита» над «Динамо»
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поблагодарил болельщиков после победы команды над «Динамо» в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ (4:1). В этой встрече он забил гол.
«Вираж, Питер, как приняли вы меня всем сердцем, так и каждой игрой отдаюсь вам! Спасибо за постоянную поддержку! Спасибо, кто верит!» — написал Ракицкий в Instagram.
Встреча с «Динамо» стала для Ракицкого 100-й за клуб.
«Зенит» набрал 29 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата России. У «Динамо» 23 очка и вторая позиция.
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