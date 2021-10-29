Геннадий Орлов: «Дзюба может показывать Семаку все, что угодно. Но без него «Зенит» играет быстрее»
Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал «СЭ» исторический гол форварда «Зенита» Артема Дзюбы в матче с «Динамо» (4:1) в 13-м туре Тинькофф РПЛ. Нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионатов России, обойдя Олега Веретенникова.
— Первый тайм «Зенит» проводил без Дзюбы. Мы увидели по-настоящему быструю игру. Артем уже, наверное, не поспевает за остальными. Но он хороший довесок. Выходит, приносит пользу. В РПЛ он точно еще будет забивать. Да и в Лиге чемпионов способен обострять. Помните, Дзюба едва не поразил ворота «Челси». Не дотянулся немного. Навыки у него, конечно, есть. От Дзюбы отказываться нельзя. Другое дело, что он уже медленнее, чем требуется.
Сегодня его нужно поздравить с историческим голом. Обошел Веретенникова. Молодец! Его жест Семаку — мол, я должен быть на поле? Не знаю... Он может показывать все, что угодно. Но тренер же видит, что без него игра идет быстрее. А в какой прекрасной форме сейчас Азмун? Но они в принципе могут и вдвоем выходить. Разве плохо, когда есть варианты в атаке?
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