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Геннадий Орлов: «Дзюба может показывать Семаку все, что угодно. Но без него «Зенит» играет быстрее»

21:53
29 октября. «Зенит» — «Динамо» — 4:1. Фото ФК «Зенит»
29 октября. «Зенит» — «Динамо» — 4:1. Фото ФК «Зенит»
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Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал «СЭ» исторический гол форварда «Зенита» Артема Дзюбы в матче с «Динамо» (4:1) в 13-м туре Тинькофф РПЛ. Нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионатов России, обойдя Олега Веретенникова.

29&nbsp;октября. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo; (Санкт-Петербург)&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; (Москва)&nbsp;&mdash; 4:1. Артем Дзюба и&nbsp;его жест после гола. Дзюба побил рекорд Веретенникова! А после гола указал Семаку, что должен играть в старте

— Первый тайм «Зенит» проводил без Дзюбы. Мы увидели по-настоящему быструю игру. Артем уже, наверное, не поспевает за остальными. Но он хороший довесок. Выходит, приносит пользу. В РПЛ он точно еще будет забивать. Да и в Лиге чемпионов способен обострять. Помните, Дзюба едва не поразил ворота «Челси». Не дотянулся немного. Навыки у него, конечно, есть. От Дзюбы отказываться нельзя. Другое дело, что он уже медленнее, чем требуется.

Сегодня его нужно поздравить с историческим голом. Обошел Веретенникова. Молодец! Его жест Семаку — мол, я должен быть на поле? Не знаю... Он может показывать все, что угодно. Но тренер же видит, что без него игра идет быстрее. А в какой прекрасной форме сейчас Азмун? Но они в принципе могут и вдвоем выходить. Разве плохо, когда есть варианты в атаке?

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
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  • bk news
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ростов

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34

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Виталий Айрапетов все материалы автора

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