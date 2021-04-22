РФС предложил новую финансовую структуру для клубов РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) предложил новую финансовую структуру для клубов Тинькофф РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, РФС предлагает учредить с сезона-2022/23 фонд солидарности профессионального футбола, который будет формироваться из сумм штрафов за потерю профессионального статуса и из обязательных взносов в фонд, уплачиваемых клубами. Сообщается, что в договоре о прохождении процедуры лицензирования предлагается пересмотреть условие о штрафе в пользу РФС в связи с потерей клубом профессионального статуса не по спортивным причинам. Возможный размер штрафа будет возрастать от 20 процентов в сезоне-2022/23 до 50 процентов в сезоне-2028/29.

Помимо этого, РФС предлагает лиге пересмотреть модель распределения доходов от коммерческих и телевизионных прав. Согласно новому варианту, сумма первых 2 миллиардов дохода будет распределяться поровну между 10 клубами, которые имеют наиболее низкие суммы операционных расходов за прошедший календарный год. Суммы сверх 2 млрд рублей распределяются по следующим вариантам: между оставшимися 6 клубами в зависимости от занятого ими места по итогам сезона, или же между всеми клубами РПЛ в зависимости от занятого ими места по итогам сезона. Также, РФС планирует внедрить систему онлайн-бюджетов клубов.