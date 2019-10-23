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Радонич вернулся в общую группу «Крыльев Советов» перед матчем с «Зенитом»

19:23
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Официальный сайт «Крыльев Советов» сообщает, что команда провела вечернюю тренировку перед матчем 14-го тура чемпионата России против «Зенита». Встреча пройдет 27 октября в Самаре.

В общую группу игроков «Крыльев» вернулся форвард Деян Радонич.

Ранее стало известно, что главный тренер самарцев Миодраг Божович дисквалифицирован на пять матчей (3 реально, два — условно). Александр Анюков дисквалифицирован на два матча за удар соперника плечом в грудь в момент остановки игры в матче 13-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (1:0).

«Крылья Советов» с 17 очками занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» — вторая строчка и 29 баллов.

Чемпионат России: новости и статьи, обзоры матчей, календарь и расписание игр, турнирная таблица

Крылья Советов — Зенит

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