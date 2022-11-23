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Радимов убежал от журналистов после вопроса о возможном назначении на пост главного тренера «Нижнего Новгорода»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отказался отвечать на вопрос о возможном назначении на пост главного тренера «Нижнего Новгорода».

— Когда вас ждать в РПЛ? Связывались ли с вами из «Нижнего Новгорода»?

— Ребят, я побежал.

Радимов тренировал «Зенит-2» с 2013 по 2017 и с 2018 по 2022 год. В начале октября специалист покинул свой пост, но остался в клубе на должности советника по развитию молодежного футбола.

Ранее Михиал Галактионов оставил пост главного тренера «Нижнего Новгорода» и ушел в «Локомотив».

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Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

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Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

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2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Владислав Радимов
ФК Нижний Новгород
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

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