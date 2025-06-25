Источник: «Спартак» рассматривает вариант с приобретением Зайнутдинова

«Спартак» рассматривает возможность приобретения футболиста «Бешикташа» Бактиера Зайнутдинова, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Как сообщает источник, Зайнутдинов — один из кандидатов для усиления состава «Спартака». «Бешикташ» готов продать 27-летнего игрока сборной Казахстана за 4 миллиона евро.

Ранее Зайнутдинов выступал в России за ЦСКА и «Ростов», а затем перешел в «Бешикташ».