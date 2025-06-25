Футбол
25 июня, 20:56

Источник: «Спартак» рассматривает вариант с приобретением Зайнутдинова

Камила Абдурахманова
корреспондент
Бактиер Зайнутдинов.
Фото Global Look Press

«Спартак» рассматривает возможность приобретения футболиста «Бешикташа» Бактиера Зайнутдинова, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Как сообщает источник, Зайнутдинов — один из кандидатов для усиления состава «Спартака». «Бешикташ» готов продать 27-летнего игрока сборной Казахстана за 4 миллиона евро.

Ранее Зайнутдинов выступал в России за ЦСКА и «Ростов», а затем перешел в «Бешикташ».

Бактиер Зайнутдинов
ФК Бешикташ
ФК Спартак (Москва)
  • Adiоs Amigos R

    Сгодится нам этот фраерок

    26.06.2025

  • руслан магомедов

    Если он туркам не ко двору, то дорога в чмартагу!!!!!!!!!!

    26.06.2025

  • Береги руку, Сеня!

    Весь шлак сосватали в Спартак, или еще что-то осталось? Или Станкович от радости с ума сошел? Какие-то очень странные вести с трансферного рынка ежедневно просачиваются.

    26.06.2025

  • Деп Б.Охта

    Хоть открыли бы тайну. Кто такой источник, который знает всё! Двух знаю. Карпов и Гордон, тот, который лысый, старикам "волшебные" пирамидки втюхивал.

    26.06.2025

  • wam

    Чем этот казах сильнее игроков Спартака? Он в Турции на лавке сидит, а в Спартаке будет лидером?

    26.06.2025

  • Я помню его Зенит хотел однажды приобрести, вроде. Но сорвалось и хорошо.

    25.06.2025

  • Иван Л.

    Абдурахманы всем сватают Зайку, но вот блин! Никто не берёт

    25.06.2025

  • TORO

    Он настолько хорош? Или мода пошла на азиатов после прорыва узбеков?

    25.06.2025

  • Sergpol88

    Иди сопли подотри.

    25.06.2025

  • Vadson

    агенство ОБС(одна баба сказала) не дает скучать))) Рассчитано на людей простых и недалеких, как некий Павел Леонидович..... Ну своя голова то должна быть....

    25.06.2025

  • zg

    Какая чушь!Не дай Бог!

    25.06.2025

