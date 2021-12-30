Путин присвоил гражданство РФ ассистенту главного тренера и начальнику команды «Зенит»
20:30
Президент РФ Владимир Путин присвоил российское гражданство помощнику главного тренера «Зенита» Виллиаму де Оливейре и начальнику команды Евгению Кошелеву.
Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
Оливейра входит в тренерский штаб «Зенита» с января 2019 года. За этот период клуб трижды выиграл чемпионат страны, дважды — Суперкубок России, один раз — Кубок России.
Кошелев начал свою деятельность в футболе в 2004 году в украинском «Шахтере». С 2009 года является заместителем директора академии «Зенита», с июня 2014 года — начальником команды.
Дополнительная информация:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300135?index=1
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