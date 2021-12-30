Почетный президент РФС настроженно относится к закону о Fan ID

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на подписание Президентом России Владимиром Путиным закона о введении паспортов болельщиков (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.

«К этому закону отношусь настороженно. Я пока не могу его принять, не зная, для чего он подписан. У меня пока нет полного представления, какую пользу этот закон принесет российскому футболу, а также болельщикам», — сказал Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Почетный президент РФС также выразил неуверенность в пользе паспортов болельщиков для российского футбола.

«Если люди отказались, естественно, что болельщиков будет меньше на стадионах. Другое дело, может это были эмоции. Сегодня они отказались, а завтра поймут, что без любимого клуба не обойтись. На первом этапе испытают паспорта болельщиков, потом сформируют свое мнение. Эта тема очень непонятная. Меня пока никто не смог убедить в том, что это принесет пользу российскому футболу, особенно с точки зрения привлечения болельщиков. А что будет дальше, покажет время», — добавил Колосков.

Паспорт болельщика — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID использовался на Кубке конфедераций 2017 года и ЧМ-2018.