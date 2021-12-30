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Ярослав Черноусов возглавил медицинский штаб «Локомотива»

20:20
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Главой медицинского штаба «Локомотива» назначен Ярослав Черноусов, сообщает официальный сайт клуба.

Черноусов — врач спортивной медицины (Португалия), преподаватель курса реабилитации кафедры спортивной медицины университета Порту. Отдел, курируемый Черноусовым, входит в блок развития игроков, медицины и инноваций, возглавляемый Хорхе Иваном Рентериа. Ранее он работал с различными клубами в Португалии и в ЦСКА.

Специалист будет курировать направление трансформации медицинской службы в эффективную модель, соответствующую лучшим мировым практикам, проводить предупреждение спортивных травм и медицинский контроль возвращения игроков к тренировочной деятельности.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/25450

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Евгений Петров все материалы автора

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