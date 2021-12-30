Ярослав Черноусов возглавил медицинский штаб «Локомотива»
20:20
Главой медицинского штаба «Локомотива» назначен Ярослав Черноусов, сообщает официальный сайт клуба.
Черноусов — врач спортивной медицины (Португалия), преподаватель курса реабилитации кафедры спортивной медицины университета Порту. Отдел, курируемый Черноусовым, входит в блок развития игроков, медицины и инноваций, возглавляемый Хорхе Иваном Рентериа. Ранее он работал с различными клубами в Португалии и в ЦСКА.
Специалист будет курировать направление трансформации медицинской службы в эффективную модель, соответствующую лучшим мировым практикам, проводить предупреждение спортивных травм и медицинский контроль возвращения игроков к тренировочной деятельности.
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