23 июня, 17:38

«ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» рассматривают возможность трансфера Сперцяна

Камила Абдурахманова
корреспондент

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян может перейти в европейский клуб. «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед» интересуются полузащитником сборной Армении и рассматривают возможность его подписания, сообщает Transfer Feed.

Англичане видят в Сперцяне потенциального сменщика Бруну Фернандеша, которым интересуются клубы из Саудовской Аравии. Однако переход Сперцяна в «Манчестер Юнайтед» осложнен из-за трудностей прямого трансфера из России в Англию.

В минувшем сезоне 25-летний Сперцян провел 35 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, забив 11 голов и отдав 7 результативных передач.

Летом 2024 года «ПСЖ» приобрел вратаря сборной России Матвея Сафонова из «Краснодара» за 20 миллионов евро.

Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Материалы сюжета: РПЛ, итоги сезона: главные события чемпионата и лето-2025
Смолов: «На сегодняшний день работа в политической сфере не интересна»
«Зенит», ЦСКА и «Спартак» пока в тени. «Краснодар», «Динамо» и «Локо» рулят. Колонка Казакова о трансферном рынке РПЛ
Синяев: «Торпедо» предоставило все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ»
Савичев: «Хочется приносить и дальше пользу «Акрону», он стал для меня родным»
Вратарь ЦСКА Шайхутдинов перешел в ульяновскую «Волгу»
Тедеев: «Савичев — большой профессионал, всецело оправдывающий свой статус в «Акроне»
