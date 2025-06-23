«ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» рассматривают возможность трансфера Сперцяна

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян может перейти в европейский клуб. «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед» интересуются полузащитником сборной Армении и рассматривают возможность его подписания, сообщает Transfer Feed.

Англичане видят в Сперцяне потенциального сменщика Бруну Фернандеша, которым интересуются клубы из Саудовской Аравии. Однако переход Сперцяна в «Манчестер Юнайтед» осложнен из-за трудностей прямого трансфера из России в Англию.

В минувшем сезоне 25-летний Сперцян провел 35 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, забив 11 голов и отдав 7 результативных передач.

Летом 2024 года «ПСЖ» приобрел вратаря сборной России Матвея Сафонова из «Краснодара» за 20 миллионов евро.