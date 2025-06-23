Футбол
23 июня, 17:29

Metaratings: Антон Заболотный может продолжить карьеру в Турции

Игнат Заздравин
Корреспондент

Один из турецких клубов заинтересован в услугах нападающего «Химок» Антона Заболотного, сообщает Metaratings.

По информации источника, 34-летний форвард имеет три варианта продолжения карьеры: «Спартак», «Краснодар» и турецкий клуб, занявший место в первой половине таблицы чемпионата в сезоне-2024/25.

В прошедшем сезоне Заболотный провел 31 матч во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач. Форвард выступал за «Химки» с лета 2024 года. Ранее он играл в ЦСКА, «Сочи», «Зените», «Тосно», «Факеле», «Уфе», брянском «Динамо» и «Урале».

Иван Сергеев, Антон Заболотный, Наир Тикнизян и&nbsp;Фабио Челестини.Куда перейдут Сергеев и Заболотный, ЦСКА возглавил швейцарец, Тикнизян уехал в Сербию. Таблица трансферов РПЛ

Источник: Metaratings
Антон Заболотный
Футбол
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Морозов95

    Это какой то сон, чтоб за поленом 34 летним очередь стояла)))

    25.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    Дерево нынче нарасхват!

    24.06.2025

  • zentmaison

    В Спартак его, в ответочку за Соболева!

    24.06.2025

  • Jean4

    Туда его отправьте за любые деньги, только не в Спартак!

    23.06.2025

  • m_16

    А медведей тебе не жалко? Я бы поставил на Антона.

    23.06.2025

  • m_16

    Дзюба в Турции играл при тренере, у которого игровая схема не подразумевала центрфорварда. И Дзюба в той команде нужен был как в бане пассатижи.

    23.06.2025

  • Viktor Smolov

    зе болотный

    23.06.2025

  • bishevcky

    А там точно есть лес да ещё с медведями.?

    23.06.2025

  • Rudrik31

    просил за ним не занимать?)

    23.06.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Краснодар то здесь при чём?Там дрова не заготавливают!

    23.06.2025

  • Magirus

    В очередь, сукины дети, в очередь!(с)

    23.06.2025

  • hant64

    Как все, в очереди)).

    23.06.2025

  • hant64

    Если Дзюбе дали в Турции сыграть пять матчей, то с Заболотным всё станет ясно уже после одного, от силы двух. И будет тот же результат.

    23.06.2025

  • Millwall82

    вывезите его в родной оренбургский лес и посадите, грибникам хоть спасение от голодных медведей будет.

    23.06.2025

  • Врн36

    А как же спартак?

    23.06.2025

  • Олег

    Фига се. Прям топ-форвард на расхват.

    23.06.2025

    • Сийярто об исключении ЦСКА из санкционных списков: «Мой друг Лавров не злится на меня за это»

    «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» рассматривают возможность трансфера Сперцяна
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

