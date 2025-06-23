Metaratings: Антон Заболотный может продолжить карьеру в Турции

Один из турецких клубов заинтересован в услугах нападающего «Химок» Антона Заболотного, сообщает Metaratings.

По информации источника, 34-летний форвард имеет три варианта продолжения карьеры: «Спартак», «Краснодар» и турецкий клуб, занявший место в первой половине таблицы чемпионата в сезоне-2024/25.

В прошедшем сезоне Заболотный провел 31 матч во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач. Форвард выступал за «Химки» с лета 2024 года. Ранее он играл в ЦСКА, «Сочи», «Зените», «Тосно», «Факеле», «Уфе», брянском «Динамо» и «Урале».