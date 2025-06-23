Экс-полузащитник «Балтики» Осипов перешел в «Сочи»

Бывший полузащитник «Балтики» Александр Осипов подписал контракт с «Сочи», сообщает пресс-служба клуба.

26-летний футболист будет выступать за сочинцев под 34-м номером.

В конце мая «Балтика» объявила об уходе Осипова в связи с истечением контракта. Хавбек выступал за калининградцев с февраля 2022 года. В прошедшем сезоне он провел 28 матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.