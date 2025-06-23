Футбол
23 июня, 18:23

Экс-полузащитник «Балтики» Осипов перешел в «Сочи»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший полузащитник «Балтики» Александр Осипов подписал контракт с «Сочи», сообщает пресс-служба клуба.

26-летний футболист будет выступать за сочинцев под 34-м номером.

В конце мая «Балтика» объявила об уходе Осипова в связи с истечением контракта. Хавбек выступал за калининградцев с февраля 2022 года. В прошедшем сезоне он провел 28 матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

  • shabl

    Игрок хороший, квалифицированный, да и по человеческим качествам парень с головой, что для сегодняшнего времени большая редкость. Насколько известно, этому человеку вообще до лампочки сколько у него на банковском счету нулей. В приритете жизни совсем другие вещи. И здесь скорее вопрос, подходит ли такой игрок Сочи. Сочи сильно отличается от Калининграда, в том числе и ментально. И не факт, что он будет там таким же полезным футболистом на поле, каким был в Балтике. Хотя опять же пример Макарчука говорит об обратном - Артём стал в Сочи большим лидером и даже в какой-то момент находился на карандаше у главного тренера сборной. В общем, сезон покажет как Александр адаптируется в Сочи...

    23.06.2025

