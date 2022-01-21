Пруцев: «Я очень рад перейти в такую команду, как «Спартак»

Полузащитник Данил Пруцев прокомментировал свой переход из «Крыльев Советов» в «Спартак».

«Я очень рад перейти в такую команду, как «Спартак». Это большой шаг в моей карьере. Многих ребят здесь знаю по молодежной сборной. Плюс с детства играли за «Чертаново» вместе с Наилем Умяровым, он помогает мне адаптироваться. Меня отлично приняли, так что я очень рад. Хочу поблагодарить «Крылья» и пожелать им занять как можно более высокое место, показывая атакующий футбол. А я теперь мечтаю выиграть как можно больше трофеев со «Спартаком». Побеждать и еще раз побеждать!» — цитирует Пруцева пресс-служба красно-белых.

В этом сезоне Тинькофф РПЛ Пруцев провел за «Крылья» 17 матчей, не отличившись результативными действиями.

В сентябре 2020 года Пруцев перешел из «Крыльев Советов» в «Сочи», а прошедшим летом самарский клуб выкупил его обратно.