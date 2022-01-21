Юрий Горбенко, представитель нападающего Джордже Деспотовича, ответил спортивному директору «Рубина» Олегу Яровинскому на то, что он является не единственным агентом сербского форварда.

«Олег Яровинский — прав. У Джордже Деспотовича много представителей, но спросите у него, кто привел Джордже в «Рубин». Я звоню ему уже на протяжение года, но он не берет трубку. Звонил буквально 15 минут назад, но ни ответа, ни привета. Когда летом им футболист был нужен, то они обрывали телефоны. И мы сделали все возможное, чтобы Джордже оказался именно в «Рубине». При этом у него были предложения лучше. Лично я его убеждал, что «Рубин» — это шаг вперед», — сказал Горбенко «СЭ».

В сезоне-2021/22 Деспотович провел 8 матчей за «Рубин», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. За казанцев он выступает с 2020 года. На его счету 35 матчей и 15 голов.