«Просто среагировал на действия защитников». Крал о голевой передаче на Понсе

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал назвал матч против «Зенита» (1:1) в 10-м туре Тинькофф РПЛ битвой двух команд, которые хотят стать чемпионами.

— Как вам сегодняшняя игра?

— Мы не показали 100 процентов своих возможностей. Мы и до игры, и по ходу знали, что можем победить сегодня. Это была битва двух команд, которые хотят стать чемпионами.

— Какой момент сегодня стал ключевым?

— Сложно сказать, было много моментов. Максименко провел хороший матч, потащил много мячей. Нам требовалось больше времени, так как мы атаковали в концовке.

— Вы помните промах Понсе? Верили, что будет еще один шанс?

— Да, оставалось еще минут 10. Мы верили, что сможем забить и после этого игра раскрылась до конца.

— Было мнение, что если «Спартак» выиграет «Зенит», то вы будете готовы стать чемпионом. Сегодняшний результат доказал это?

— Сезон закончится не скоро, у нас впереди еще много игр. Мы будем биться до конца. «Зенит» скоро начнет играть в Лиге чемпионов, у них будет больше матчей. Может быть, это поможет нам. Но мы сами хотим бороться за чемпионство, это наша цель.

— Вы показали отличный дриблинг перед забитым мячом.

— Я все увидел уже в повторе. Я отпасовал Ларссону, он вернул мне. Когда ко мне попадает мяч, не думаю о том, что буду сейчас делать, я отталкиваюсь от действий защитников. В этом моменте я тоже просто среагировал на них и передал мяч Понсе. Хорошо, что Понсе был в нужном месте, и я смог отдать ему голевой пас.

— Нетипичная ситуация для вас

— Да, моя главная задача — держать центр поля. Тренер хотел, чтобы я играл чуть глубже, «рулил» атаками команды. Но я воспользовался шансом пойти вперед и рад, что удалось отдать голевую передачу. (Артем Калинин)