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Промес считает, что матч «Спартака» с «Ахматом» был сумасшедшим

17:04
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился впечатлениями от матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:2).

«Один из самых сумасшедших матчей? Если говорить про этот сезон, то да, — сказал Промес в интервью клубному каналу «Спартака» на Youtube. — На кону стояло очень многое. Нам нужно было сыграть вничью или выиграть, чтобы попасть в Лигу чемпионов. А когда ты проигрываешь после первого тайма 0:2 в гостях у «Ахмата», то загоняешь себя в очень сложную ситуацию.

В этом смысле матч был очень тяжелый. Но нужно отметить то, как команда боролась. Мы бились как львы! Нам удалось сравнять счет, и теперь каждый спартаковский болельщик, каждый москвич может гордиться нами. А мы имеем право отпраздновать выход в Лигу чемпионов, где и должны играть».

«Спартак» набрал 57 очков, занял второе место в Тинькофф РПЛ и сыграет в отборочном турнире Лиги чемпионов.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/videos/24314370/

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