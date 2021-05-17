Сергей Хусаинов назвал лучших арбитров РПЛ в сезоне-2020/21

Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов назвал тройку лучших арбитров РПЛ сезона-2020/21.

«Первое место я бы отдал Владиславу Безбородову. Наконец он вышел на тот уровень, когда все знает и выполняет работу по совести. Понятно, что по возрасту в категорию перспективных его не отнесешь — на Евро или чемпионат мира его уже не отправят, но нынешний сезон он отработал на хорошем уровне.

Второй — Сергей Карасев. По уровню судейства Безбородов провел сезон более качественно, чем он. В том смысле, что сам все видел и свистел, не прибегая к помощи телевизора. Карасев же часто сам не определял ключевые решения.

А третий, раз уж требуется выбрать хотя бы тройку, — Сергей Иванов. Вот финал Кубка России отсудил превосходно. Не знаю, что ему мешает демонстрировать такой уровень постоянно. Видимо, кушать хочется всем. Но ведь, оказывается, судить-то он может.

Есть судьи высшей лиги, а есть судьи, которые судят высшую лигу. К сожалению, вторых у нас в разы больше, чем первых. Поэтому выбирая лучших, я тут мучаюсь. Большинство — просто не уровень», — цитирует Хусаинова «Советский спорт».

В прошедшем сезоне «Зенит» стал чемпионом страны в третий раз подряд. «Рубин» занял четвертое место и попал в квалификацию нового турнира УЕФА — Лиги конференций. А «Химки» завершили сезон на восьмой позиции с 45 очками.