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Промес рассказал, как он реагировал на нереализованные моменты в матче с «Ахматом»

17:13
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал о своей реакции на нереализованные моменты в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:2).

«Сильно ли я разозлился, не реализовав свои моменты в первом тайме? Да уж, вы даже не представляете, что в это время происходило в моей голове, — сказал Промес в интервью клубному каналу «Спартака» на Youtube. — Я чувствую ответственность, это моя работа. От меня ждут создания моментов, результативных передач, голов.

Я жду этих моментов, для этого я усердно тренируюсь. Конечно, в таких ситуациях нужно забивать. Я человек, все люди иногда ошибаются. Но я знаю, что никогда не сдаюсь. Понимал, что впереди еще второй тайм, в котором у меня будут новые шансы. К счастью, мы быстро отыграли один мяч, а в концовке Виктор (Мозес — Прим. «СЭ») забил великолепный гол. Как итог — мы в Лиге чемпионов».

«Спартак» набрал 57 очков, занял второе место в Тинькофф РПЛ и сыграет в отборочном турнире Лиги чемпионов.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/videos/24314370/

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