Промес приступил к индивидуальным тренировкам
16:42
Нападающий «Спартака» Квинси Промес приступил к индивидуальным тренировкам, сообщает пресс-служба клуба.
«С возвращением, Антоха! Промес приступил к индивидуальным тренировкам и вовсю работает, чтобы поскорее помогать команде в матчах», — говорится в посте клуба в Twitter.
Нидерландский футболист получил повреждение в матче стартового тура с «Рубином» (0:1) и был заменен на 70-й минуте.
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