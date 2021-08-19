Нападающий «Спартака» Квинси Промес приступил к индивидуальным тренировкам, сообщает пресс-служба клуба.

«С возвращением, Антоха! Промес приступил к индивидуальным тренировкам и вовсю работает, чтобы поскорее помогать команде в матчах», — говорится в посте клуба в Twitter.

С возвращением, Антоха! ?@QPromes приступил к индивидуальным тренировкам и вовсю работает, чтобы поскорее помогать команде в матчах ??? pic.twitter.com/HrolXVLmJ2 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 19, 2021

Нидерландский футболист получил повреждение в матче стартового тура с «Рубином» (0:1) и был заменен на 70-й минуте.