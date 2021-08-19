Экс-гендиректор «Амкара» назвал чушью информацию о подделке подписей Джикии и Селихова

Экс-генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин отреагировал на информацию, что подписи вратаря Александра Селихова и защитника Георгия Джикии при переходе из «Амкара» в «Спартак» могли быть подделаны. Ранее об этом сообщил Metaratings.

«Чушь какая-то! Это неправда! Сложно это все комментировать. Но, видимо, кому-то не хватает информационных поводов», — сказал Резвухин «СЭ».

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. В сезоне-2021/22 футболист провел 5 матчей в составе красно-белых во всех турнирах, на его счету 1 результативная передача.

Селихов перешел в московскую команду в декабре 2016-го.