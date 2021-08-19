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Популярный паблик проиллюстрировал новость о дельфинах фотографией Соболева

16:55
Александр Соболев. Фото ФК «Спартак»
Александр Соболев. Фото ФК «Спартак»
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Один из самых популярных Telegram-каналов «Лентач», на который подписано более 325 тысяч пользователей, проиллюстрировал новость о запрете вывоза дельфинов в России фотографией форварда «Спартака» Александра Соболева.

Таким образом создатели канала пошутили над 24-летним нападающим столичного клуба. Соболев часто обвиняется болельщиками в симуляциях и получил за это прозвище «Дельфин».

Александр Соболев. Фото ФК «Спартак»
Александр Соболев. Фото ФК «Спартак»

Соболев выступает за «Спартак» с начала 2020 года. С тех пор он провел 42 матча и забил 19 мячей за красно-белых. 13 августа он продлил контракт с клубом до 2026 года.

Дополнительная информация:

https://t.me/lentachold/40518

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Александр Кравченко все материалы автора

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