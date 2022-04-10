Промес: «Отличная игра от «Спартака». Очень рад победе!»

Промес поздравил «Спартак» в с победой над «Арсеналом»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился впечатлениями от матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России против тульского «Арсенала» (3:0).

«Отличная игра от «Спартака» сегодня. Очень рад победе! Поздравляю команду, клуб, болельщиков. Сегодня все большие молодцы!» — заявил хавбек.

Сам футболист пропускал эту игру из-за повреждения.

«Спартак» благодаря победе поднялся на девятое место, подопечные Паоло Ваноли набрали 30 очков в 24 играх. «Арсенал» занимает последнее, 16-е место с 21 очком после 24 туров.