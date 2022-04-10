Тарханов заявил, что к нему не обращались по поводу работы в «Урале»

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о своем возможном назначении на пост главного тренера команды.

«Кандидат еще ничего не значит. Пока ко мне никто не обращался из «Урала». Если обратятся, то посмотрим. Мое решение будет зависеть от многих факторов, хотя я всегда спасал все команды от вылета. Посмотрим», — сказал Тарханов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее «Чемпионат» сообщил о том, что в «Урале» обсуждают отставку главного тренера Игоря Шалимова, а одним из кандидатов является Александр Тарханов.

В комментарии «СЭ» президент «Урала» Григорий Иванов назвал ерундой возможное увольнение 53-летнего Шалимова.