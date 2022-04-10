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Ваноли: «Спартаку» пока не хватает психологии"

Ваноли заявил, что когда нет результатом, то становится немного сложно
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Паоло Ваеоли после матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (3:0) отметил, что старается не обращать на давление. По словам итальянского специалиста, команде не хватает психологии.
— Чувствовали давление на себя из-за результатов? Эта победа поможет исправить ситуацию?

— Я уже ни один раз говорил, что давление — часть профессии. Когда нет результатов, становиться немного сложно. Мне надо было заставить всех поверить в то, что мы делаем. Ребята молодцы. Мы продолжаем работать. Но пока нам не хватает психологии, чтобы идти дальше, работать каждый день. Нам надо приобретать эту характеристику.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 1
Ливерпуль 1
1-й тайм

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Арсенал Т 0
Матч завершен

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 0 : 1
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 4 : 2
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 1
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 0 : 2
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 0 : 1
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 1 : 2
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 3 : 0
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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Г
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Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
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Динамо

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П
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 6
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Краснодар

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Зенит

 6
И К Ж
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Спартак

 13 1 4
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Арсенал Т

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Краснодар

 15 1 0
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