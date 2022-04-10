Ваноли: «Спартаку» пока не хватает психологии"

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваеоли после матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (3:0) отметил, что старается не обращать на давление. По словам итальянского специалиста, команде не хватает психологии.

— Чувствовали давление на себя из-за результатов? Эта победа поможет исправить ситуацию?

— Я уже ни один раз говорил, что давление — часть профессии. Когда нет результатов, становиться немного сложно. Мне надо было заставить всех поверить в то, что мы делаем. Ребята молодцы. Мы продолжаем работать. Но пока нам не хватает психологии, чтобы идти дальше, работать каждый день. Нам надо приобретать эту характеристику.