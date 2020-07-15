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«Проиграли 0:3, но задачу выполнили». Шалимов — о поражении от «Спартака»

15 июля 2020, 20:28
Игорь Шалимов. Фото ФК "Ахмат".
Игорь Шалимов. Фото ФК "Ахмат".
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Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов не был расстроен после поражения от «Спартака» (0:3) в 29-м туре Тинькофф чемпионата России.

— Проиграли 0:3, неприятно, но для нас это все равно хороший день. Выполнили задачу. Официально остались в премьер-лиге. Провели хороший отрезок. Выполнили задачу, которая появилась по ходу чемпионата, вылезли оттуда. Так что довольны сегодня. Игру забываем, говорить с ребятами не будем. Нужен позитив. Готовимся к «Краснодару». (Дмитрий Зеленов)

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