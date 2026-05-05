Защитник Жубал признан лучшим футболистом «Краснодара» в апреле

Защитник Жубал признан лучшим игроком «Краснодара» в апреле, сообщает пресс-служба «быков».

В прошедшем месяце на счету 32-летнего бразильца 5 матчей, в которых он отметился 2 голами — в играх РПЛ против «Балтики» (2:2) и «Спартака» (2:1).

По итогам опроса Жубал набрал 27,38 процента голосов. Второе место в голосовании занял нападающий Джон Кордоба (22,78 процента), третье — полузащитник Никита Кривцов (14,33).

Жубал выступает за «быков» с июля 2025 года. В этом сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах и забил 3 гола. Контракт игрока с клубом рассчитан конца июня 2027 года.

После 28 туров «Краснодар» с 63 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России.