Президент «Урала» — о победе над «Арсеналом»: «Выиграли по делу, особых шансов им не давали»
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ (2:0).
«Когда выигрываем — всегда хорошо. «Арсенал» неплохая команда, но я считаю, что мы сегодня по делу выиграли и особых шансов им не давали. Да, был пенальти на первой минуте, а так все спокойно. Контролировали игру, все нормально. Я считаю, что мы хорошо себя показали. Что дальше? Еще 6 игр до конца чемпионата. Будем в каждой игре стараться победить, чтобы улучшить турнирную ситуацию и набрать как можно больше очков», — сказал Иванов «СЭ».
«Урал» с 29 очками занимает 12-е место в РПЛ, «Арсенал» (17) идет на 14-й строчке. Следующий матч команда из Екатеринбурга проведет против московского «Динамо».
(Артем Бухаев)
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