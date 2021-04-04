Парфенов назвал причины поражения «Арсенала» в матче с «Уралом»
Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов назвал причины поражения в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала» (0:2).
«Игра так складывалась так, что мы могли вести в счете. Но стандарт решил исход, можно так сказать. Соперник свой стандарт использовал, мы свой — нет.
Незабитый пенальти немного выбил команду из колеи. Но о чем мы рассуждаем? Это неправильно. Были неплохие моменты в атаке, но реализация снова подвела. Нужно терпеть и двигаться дальше. Еще достаточно туров, где можно набирать очки», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».
«Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 24 матчах. «Арсенал» идет на 14-й строчке, имея в активе 17 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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