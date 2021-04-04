Парфенов назвал причины поражения «Арсенала» в матче с «Уралом»

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов назвал причины поражения в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала» (0:2).

«Игра так складывалась так, что мы могли вести в счете. Но стандарт решил исход, можно так сказать. Соперник свой стандарт использовал, мы свой — нет.

Незабитый пенальти немного выбил команду из колеи. Но о чем мы рассуждаем? Это неправильно. Были неплохие моменты в атаке, но реализация снова подвела. Нужно терпеть и двигаться дальше. Еще достаточно туров, где можно набирать очки», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

«Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 24 матчах. «Арсенал» идет на 14-й строчке, имея в активе 17 очков.