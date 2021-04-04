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«Тамбов» — ЦСКА: хозяева открыли счет с пенальти

16:45
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«Тамбов» открыл счет в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА. На 16-й минуте с пенальти гол забил Артем Архипов.

Тамбов — ЦСКА

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