Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал «СЭ» информацию о вспышке коронавируса в клубе.

«Вы где берете информацию — там и спрашивайте, — сказал Иванов. — У нас нормальная ситуация. Да, есть травмированные. Есть один заболевший. И что дальше? Один грузин 1,5 недели назад заболел, мы его убрали. Все у нас нормально. Завтра состав посмотрите перед игрой и поймете, что все нормально».

Ранее «Чемпионат.com» сообщил, что положительный тест сдали Ярослав Годзюр, Илья Помазун, Вячеслав Подберезкин и еще нескольков игроков «Урала». В клубе не подтвердили эту информацию.

21 августа «Урал» примет на своем поле «Динамо» в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ. Начало — в 18.00 мск.