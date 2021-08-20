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Президент «Урала» — о коронавирусе в команде: «У нас нормальная ситуация»

17:38
Григорий Иванов. Фото ФК «Урал»
Григорий Иванов. Фото ФК «Урал»
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал «СЭ» информацию о вспышке коронавируса в клубе.

«Вы где берете информацию — там и спрашивайте, — сказал Иванов. — У нас нормальная ситуация. Да, есть травмированные. Есть один заболевший. И что дальше? Один грузин 1,5 недели назад заболел, мы его убрали. Все у нас нормально. Завтра состав посмотрите перед игрой и поймете, что все нормально».

Ранее «Чемпионат.com» сообщил, что положительный тест сдали Ярослав Годзюр, Илья Помазун, Вячеслав Подберезкин и еще нескольков игроков «Урала». В клубе не подтвердили эту информацию.

21 августа «Урал» примет на своем поле «Динамо» в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ. Начало — в 18.00 мск.

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Артем Бухаев все материалы автора

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