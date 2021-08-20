В «Урале» не подтвердили информацию о заболевании игроков коронавирусом
17:36
Пресс-служба «Урала» в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о заболевании коронавирусом игроков клуба.
«Информацию лучше уточнять у коллег с «Чемпионата». Мы эту информацию не подтверждаем. Команда готовится к игре с «Динамо», в том числе и те игроки, которые есть в списке в фейковых новостях», — сказали в пресс-службе клуба.
Ранее «Чемпионат.com» сообщил, что положительный тест сдали Ярослав Годзюр, Илья Помазун, Вячеслав Подберезкин и еще несколько игроков «Урала».
21 августа «Урал» примет на своем поле «Динамо» в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ. Начало — в 18.00 мск.
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